MTのみの「新型コンパクトカー」に注目！ステランティスは2025年11月21日、フィアットを象徴するコンパクトカーの新型「500ハイブリッド」をイタリア・トリノで世界初公開しました。愛らしいデザインで長年親しまれてきた「500（チンクエチェント）」ですが、今回のフルモデルチェンジは実に19年ぶりの大幅な刷新となります。【画像】超カッコいい！ これがMTのみの「新型コンパクトカー」です！（30枚以上）これまで販売さ