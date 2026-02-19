ゆずが、2月11日に配信リリースした新曲「心音」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】ゆず、50灯以上のライトを使用した新曲「心音」MV） 同楽曲は、北川悠仁が作詩／作曲を務め、自らの心の声に耳を傾けながら初期衝動のままに制作。ゆず2人の生きざまや音楽＝心音をメロディと演奏に昇華させた一曲となっている。3月11日にリリースされる全曲新曲のニューアルバム『心音』の表題曲であり、日本生命のC