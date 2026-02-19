元バレーボール女子日本代表として日本中の視線を背負い、第一線で戦い続けてきた大林素子。【写真】会津が好きで、みちのくレコードからシングルもリリース1997年の引退後もスポーツキャスターや解説者として忙しい日々を送りながら、39歳にして舞台女優という新たな道にも挑戦してきた。そんな彼女が還暦を前にして選んだのが、福島県会津若松市を拠点のひとつとする二拠点生活だった。――29歳でバレーボールを引退されました。