中国メディアの上観新聞によると、2月15日はシンガポールの「国防の日」だ。1942年のこの日に日本はシンガポールを占領し、3年余りにわたる統治を開始した。シンガポールのウォン首相は15日、SNSへの投稿で、「私たちの歴史に暗い1章が始まった日でもある」とし、「あの苦難の日々は、私たちに厳しくも揺るぎない教訓を残した。それは、私たちは常に自らの運命を自らの手で決めなければならないということだ。私たちに代わってシン