Netflixが開催迫るWBC配信の内容を公開 3月5日から開催される「ワールド・ベースボール・クラシック 2026(以下WBC)」。ご存知のように、日本ではNetflixが独占配信する。同社が合同インタビューを開催、配信内容や。目指すライブ配信の形について説明を行なった。 その中では、本日2月19日午前10時から3月18日までの限定で行なわれる「初月498円」キャンペーンも発表された。新規加入者に限