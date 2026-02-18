「ルーチェ」とはイタリア語で「光」や「照らす」という意味 フェラーリ・ルーチェ｜Ferrari Luce フェラーリ初となる量産電気自動車の車名が「Luce（ルーチェ）」に決まった。イタリア語で「光」や「照らす」意味するこの車名は、フェラーリ・ラインナップにおける重要性を示す新しい命名戦略に基づき、未来に目を向ける同社の揺るぎない姿勢が表現された。同社は次のように説明している