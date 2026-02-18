俳優の大原優乃さん（26）が「気胸」と診断され、出演している舞台を降板することが発表されました。【映像】公式サイトの発表2月14日に開幕した舞台「熱海殺人事件 ラストメッセージ」に出演していた大原さん。所属事務所は18日、「2月17日の舞台終了後、胸の痛みを訴え都内の病院で診察を受けたところ、気胸との診断を受けそのまま入院いたしました。主治医より、しばらくの間は安静が必要と診断を受け、やむなく本舞台の降