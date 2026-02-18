「JMIP」という言葉をご存じでしょうか。外国人患者の受け入れ態勢が整っている病院が得られる認証です。熊本赤十字病院は、県内初となる認証取得を目指しています。 18日、熊本赤十字病院を訪れたJMIPの審査員。外国人患者の受け入れ態勢が整っているかどうか審査を始めました。JMIPは一般財団法人日本医療教育財団が審査・運用を行っている認証制度で、外国人患者が病院を選ぶ指標になります。現在、熊本県内で認証を得ている