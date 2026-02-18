サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブル「100-DESKF047BK（ブラック）」「100-DESKF047W（ホワイト）」を2色追加した。■いつものデスクを、もっと広くシンプルデスクやワークデスクに設置するだけで、作業スペースを手軽に拡張できる。幅約60cm×奥行32cmのちょうどいいサイズ感で、限られたスペースでも効率的なレ