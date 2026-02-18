7段階高さ調整とケーブルトレイを搭載！作業空間を自在に拡張できるサブテーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブル「100-DESKF047BK（ブラック）」「100-DESKF047W（ホワイト）」を2色追加した。
■いつものデスクを、もっと広く
シンプルデスクやワークデスクに設置するだけで、作業スペースを手軽に拡張できる。幅約60cm×奥行32cmのちょうどいいサイズ感で、限られたスペースでも効率的なレイアウトが可能だ。デスクの横や後方に配置すれば、作業動線を崩さずに収納力と作業効率を同時にアップできる。
■7段階調整で理想の高さへ
高さは約70〜118cmまで7段階で調整可能。座り作業はもちろん、立ち作業にも柔軟に対応する。使用する機器やチェアの高さに合わせて最適なポジションを確保できるため、姿勢改善や作業負担の軽減にも貢献。オフィスでも在宅ワークでも、快適なワークスタイルを実現する。
■モニターもプリンタも、しっかり支える
総耐荷重は約10kg。モニター台としてはもちろん、プリンタやスキャナーなどの周辺機器置き場としても活躍する。天板にはメラミン化粧板を採用し、傷や汚れに強い仕様。スチールフレームとの組み合わせで、安定感と耐久性を両立している。
■配線ストレスを解消するケーブルトレイ
デスク周りの悩みで多い“ケーブルのごちゃつき”。本製品はケーブルトレイを標準装備しているため、電源タップや配線をまとめて収納可能だ。見た目がすっきりするだけでなく、足元の引っ掛かりリスクも軽減。整理整頓された環境が、集中力の向上にもつながる。
■7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブル「100-DESKF047BK（ブラック）」
■7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブル「100-DESKF047BK（ブラック）」
