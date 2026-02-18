鶴岡市温海地区のコメで作られた日本酒「摩耶山（まやさん）」を楽しむパーティーがきのう鶴岡市で開かれ大勢の人が、地域の食材が醸す味わいに舌鼓を打ちました。 【写真を見る】特別な日本酒に舌鼓鶴岡市温海のコメで作る酒が数量限定販売（山形） 「乾杯！」 このパーティーは、日本酒・摩耶山の20周年を記念して開かれたものです。 「うまいの！」 摩耶山は酒田市の東北銘醸が温海地区のコメで