IVE（アイヴ）のSNSにて、REI（レイ）が日本語ナレーションでミュージックビデオ撮影現場を紹介するショート動画が公開され、話題を集めている。 【動画】IVEレイが日本語で紹介する新曲「BANG BANG」MV撮影現場【写真】パンツルック＆大胆な胸元ピアス姿を披露！【動画】ツインテール＆チアガールルックでダンス ■IVEレイが日本語でメンバーの素の表情を紹介 動画はレイがIVEの新曲「BAN