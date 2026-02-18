『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券を販売！©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE「東京スカイツリー」では、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念して、2026年4月6日(月)まで初めてのコラボイベントイベントを開催中！ 描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券の販売や、鹿目まどかをイメージしたコスチュームを着たソ