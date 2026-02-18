©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

「東京スカイツリー」では、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念して、2026年4月6日(月)まで初めてのコラボイベントイベントを開催中！ 描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券の販売や、鹿目まどかをイメージしたコスチュームを着たソラカラちゃん登場など、ファン待望のイベントとなっています。

まずご紹介するのは、イベント限定のキービジュアルを使用した『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券。なんと、『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリントは、2026年1〜12月のカレンダーとしても活用できます！

■『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券

内容：セット券(天望デッキ＋天望回廊)＋『魔法少女まどか☆マギカ』描き下ろしイラストプリント(A3普通紙)

販売方法：セブンチケットより

販売日時：発売中〜3月30日(月) 23:29

入場期間：開催中〜3月31日(火)

価格：平日 大人3500円 中人2350円 小人1450円

休日 大人3800円 中人2550円 小人1550円

種類：全6種(ランダム)

鹿目まどか、暁美ほむら、巴マミ、美樹さやか、佐倉杏子、百江なぎさ

※購入後のキャンセル不可

※当日販売なし

※ノベルティのイラストは選べません

※サイズはA3サイズ(29.7cm×42.0cm)



©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

地上450mの天望回廊を中心に、『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクターたちが大集結！ イベントのキービジュアルを使用した展示装飾や、フォトスポットなどが設置されています。

■天空シャトル（エレベーター）「はじまりの扉」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

■天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア「月夜のホワイエ」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

■天望回廊 フロア450 ソラカラポイント「願いの灯」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

そのほか楽しみなイベント盛りだくさん

イベント限定フォトサービス販売

表紙とイベント限定台紙(イメージ) ©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

天望回廊からの絶景をバックに、キャラクターたちと写真撮影ができる限定フォトサービス！ 撮影した写真はイベント限定台紙に入れて渡されます。素敵なおみやげができますね。

■イベント限定フォトサービス

期間：開催中〜4月6日(月)

時間：月〜金曜日 10時〜21時30分

土・日曜、祝日 9時〜21時30分

※時間は変更になる場合があります。

場所：東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

料金：1枚1700円

※撮影のみ無料で参加可能

※イベント限定台紙付き

鹿目まどかをイメージしたコスチュームを着たソラカラちゃん登場！

限定コスチュームを着たソラカラちゃん ©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

鹿目まどか(魔法少女ver.)をイメージしたコスチュームのソラカラちゃんと一緒に記念撮影も！

■限定コスチュームソラカラちゃん

期間：開催中〜4月6日(月)

時間：10時30分/13時30分/15時/16時30分

場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア350

※内容は予告なく変更または中止となる場合があります

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

地上350メートルのパノラマスクリーンで、『魔法少女まどか☆マギカ』の特別映像を上映！ 特別な体験です。

■SKYTREE ROUND THEATER(R)

期間：開催中〜4月6日(月)

場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間：各回約6分

特別ライティングも

各キャラクターをイメージした特別ライティングを点灯します。全6種類のライティングが、約2分30秒ごとに移り変わります！

■特別ライティング

時間：18時15分〜24時：2月21日（土）、28日（土）

18時45分〜24時：3月7日（土）、15日（日）、21日（土）、28日（土）

19〜24時：4月4日（土）

『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクターたちをイメージした限定メニューを紹介します。

イベント限定カフェメニュー

■ドリンク（各1100円）



（左から）「まどかのいちごドリンク」、「ほむらのぶどうソーダ」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

「まどかのいちごドリンク」は、鹿目まどかをイメージしたドリンク。ピーチゼリーといちご味の乳酸菌ドリンクに、甘いイチゴソースとイチゴの果実をトッピングしています。

「ほむらのぶどうソーダ」は、暁美ほむらをイメージしたドリンク。リンゴ風味の紫ゼリーとブドウソーダに、ブルーベリーソースとブドウの果実をトッピング。

（左から）「マミのフルーティードリンク」、「さやかのブルーソーダ」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

「マミのフルーティードリンク」は巴マミをイメージしたドリンク。オレンジゼリーとレモンティーの層に、マンゴーとレモンをトッピングし、花の彩りを添えた華やかな一杯。

「さやかのブルーソーダ」は、美樹さやかをイメージしたドリンク。青いパインゼリーとさわやかなブルーソーダに、トッピングしたブルーベリーの甘みがアクセントです。

（左から）「杏子のクランベリージュース」、「なぎさのチーズケーキドリンク」

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

「杏子のクランベリージュース」は、佐倉杏子をイメージしたドリンク。イチゴゼリーとクランベリージュースの層に、甘酸っぱいイチゴソースをかけ、リンゴをトッピングした一杯。

「なぎさのチーズケーキドリンク」は、百江なぎさをイメージしたドリンク。チーズケーキ風ドリンクにベリーソースをアクセントとして加え、砕いたクッキーをトッピングした濃厚な一杯です。

■フード

（左から）「キュゥべえのホワイトドリア」1650円、「ワルプルギスの夜パフェ」1540円

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

「キュゥべえのホワイトドリア」は、「クリーミーなホワイトソースで仕上げたまろやかな味わい。お好みで辛味ソースを加えて楽しめます。

「ワルプルギスの夜パフェ」は、ワルプルギスの夜をイメージしたパフェです。チョコブラウニーやチョコフレーク、チョコとコーヒーのアイスを重ね、ミックスベリーを散りばめた贅沢な一品となっています。

■購入特典

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

コラボカフェメニュー1品ご注文ごとに、なんと全7種類のオリジナルコースターをランダムで1枚プレゼント！

※コースターの柄は選べません

※数量限定につき、無くなり次第配布を終了

イベント限定グッズ

描き下ろしのキービジュアルやデフォルメキャラを使用したイベント限定グッズも販売。『魔法少女まどか☆マギカ』のグッズを1会計5000円(税込)以上ご購入の人には、『オリジナルショッパー』で提供されます。

ゆらゆらアクリルスタンド(全7種) (各1980円)

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

ブラインドホログラム缶バッジ(全14柄) (550円）

※コンプリートセットもあり



©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

ステンドグラス風キーホルダー(全6種)(各2640円)

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

ブランケット(4950円)

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

※このほかにも魅力的な『魔法少女まどか☆マギカ』グッズを販売予定です！詳細は公式ホームーページをご確認ください。

■購入特典

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE

※数量限定につき、無くなり次第配布を終了します。

※ご提供枚数は、1会計につき1枚です。

■グッズ販売

場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア345 「SKYTREE SHOP」

時間：東京スカイツリーWEBサイトをご覧ください。

※営業時間は展望台の営業時間に準じて変更になる場合があります。最新の情報は東京スカイツリー公式ホームーページをご確認ください。

※商品はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合があります。

※商品には購入個数制限があります。(会期前・会期中を問わず購入個数制限を変更する場合があります。)

※ご購入は1人1会計のみ。会計時にチケットの確認をさせていただく場合もあります。

■「東京スカイツリー(R)×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」

住所：東京都墨田区押上1-1-2

場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊

※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要

期間：開催中〜4月6日(月)

内容 描き下ろしイラストプリント付き展望台入場券の販売

天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティングの実施

天望デッキ フロア350「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

天望デッキ フロア345「SKYTREE SHOP」でのイベント限定グッズ販売

特別ライティング点灯

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE



▶▶「東京スカイツリー」の記事一覧はこちらから！



Text：川嶋洸生



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

