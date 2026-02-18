ローランドは今期からの業績再拡大期待を背景に先高感が強く、４０００円以下の時価水準には投資妙味が大きい。 同社は電子ピアノや電子ドラムなど電子楽器の世界的大手。２月１３日に発表した２５年１２月期連結決算は、売上高１００９億５２００万円（前の期比１．５％増）、営業利益９４億１２００万円（同５．４％減）で着地。昨年夏以降に米国関税影響が本格化した影響が出たが、新製品の貢献や値上げで関税影響