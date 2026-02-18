中国で春節（今年は2月17日）といえば、帰省した家族が集まって料理を楽しみ、話に花を咲かせるというものだ。改革開放前は、娯楽が少なかったため、春節の集まりは、いつもと違うものが食べられ、酒もたくさん飲めるため、一種の娯楽だった。現在は、娯楽が多くなり、若者の価値観も多様化したことから、春節を故郷で過ごさなくてもいいと考えている若者も一定数いる。これまでは、春節に年長者にあいさつすることは礼儀とされ、