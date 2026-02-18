ミュージカル界のプリンスと呼ばれる井上芳雄が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】井上芳雄の長男、華麗なグラン・ジュテ！ヤバいほどカッコよすぎる！ 東京藝術大学在学中の20歳の時にミュージカル「エリザベート」で鮮烈舞台デビューして25周年。46歳になった現在も活躍を続ける井上の舞台をVTRで紹介すると、その姿に大喜びの黒柳「何か歌っ