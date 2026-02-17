2月15日、女優・広瀬アリスが、都内で開催された「TODAグループ 2026 展望発表会 “Build the Culture.Day”」に登壇。このときのビジュアルが、X上で注目を集めている。戸田建設のCMキャラクターを務めている広瀬は、同社のイメージカラーである青色のワンピースで登場。2026年に挑戦したいことを聞かれ、「これまでのイメージを壊せるか。声質や見た目を変えてみたり、自然と挑戦というものをしているような気がするので、今