「でんぱ組.inc」で一世を風靡、脱退後はモデル・タレントとして多岐にわたる活動を続ける最上もがさんのFLASHデジタル写真集「最上もがFABULOUS MONOCHROME」「最上もがCOLORFUL IDENTITY」がリリースされました。【写真】モノトーンのシャープな雰囲気の最上もがさんでんぱ組.incでは「金色の異端児」として人気を極め、現在ではシングルマザーとしてモデル・タレント業で大活躍中の最上さんがグラビアに復帰しました。白黒