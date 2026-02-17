「でんぱ組.inc」で一世を風靡、脱退後はモデル・タレントとして多岐にわたる活動を続ける最上もがさんのFLASHデジタル写真集「最上もが FABULOUS MONOCHROME」「最上もが COLORFUL IDENTITY」がリリースされました。



【写真】モノトーンのシャープな雰囲気の最上もがさん

でんぱ組.incでは「金色の異端児」として人気を極め、現在ではシングルマザーとしてモデル・タレント業で大活躍中の最上さんがグラビアに復帰しました。白黒の世界の意識した「FABULOUS MONOCHROME」と、彩色豊かな世界がテーマの「COLORFUL IDENTITY」で対となる世界観を表現しました。



FLASH2月24日号では、表紙・巻頭に登場。グラビアは10ページにわたりカラフル＆モノクロームな、彼女らしさが伝わる構成となっています。ピンクを基調としたポップでキュートな水着姿から黒のランジェリー姿など、彼女が持つ二面性が感じられる仕上がりとなっています。インタビューでは母親としての一面も語っており、こちらも必見の内容です。



【最上もがさんプロフィール】

もがみもが 1989年2月25日生まれ 東京都出身 T162 2011年、でんぱ組.incに加入、芸能界デビュー。2017年8月にグループ脱退後は個人事務所を設立。2021年に第一子を出産。2023年にフォトエッセイ『も学』（KADOKAWA）を発売。モデル、女優、タレント業などマルチに活動中。最新情報は公式サイト（https://mogatanpe.com）、公式 X(@mogatanpe)、公式Instagram（@mogatanpe）