ザ・ビートルズ解散後のポール・マッカートニー（Paul McCartney）の軌跡を描く最新ドキュメンタリー映画『ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン』が、2月19日（木）に全世界で1日限定上映される。また、2月22日（日）TOHOシネマズ シャンテにて、1回限りのアンコール上映が決定。荒野政寿（シンコーミュージック）に見どころを解説してもらった。※本記事には映画の内容に関する記述が含まれます。あらかじめご了承下さ