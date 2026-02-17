ウイングスの真実、リンダの愛、日本での逮捕…『ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン』が捉えたザ・ビートルズ解散後の10年

ウイングスの真実、リンダの愛、日本での逮捕…『ポール・マッカートニー：マン・オン・ザ・ラン』が捉えたザ・ビートルズ解散後の10年