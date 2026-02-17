《ランチは#吉野家の超特盛》2月12日、大手牛丼チェーン・吉野家の牛丼の写真をアップした新日本プロレス所属の人気レスラー・本間朋晃の投稿が、炎上し話題となっている。「本間さんはこの日、京都府内の吉野家で牛丼を食べたようで、お店の前での自撮りと、牛丼の超特盛の写真をアップしました。これだけなら炎上する要素はゼロですが、本間さんの頼んだ牛丼には、無償で提供されている紅生姜が山盛りにのっていたのです。