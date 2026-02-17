Image: Apple via MacRumors

カラフルなAppleロゴが表しているものとは一体？

Apple（アップル）が、現地時間3月4日にスペシャルイベントを開催することがわかりました。ただ今回のイベントは少し特殊で、ニューヨークとロンドン、上海の3カ所で開催されるとのことです。

「Special Apple Experience（Appleの特別な体験会）」が実施されること以外詳細は不明とのことですが、新製品のお披露目&ハンズオンが濃厚な気がしますが、果たして…。

お手頃価格のMacBookがついにお披露目？

Apple is holding a product launch in New York on March 4. pic.twitter.com/j0hYQ9sfqd - Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2026

Bloombergのマーク・ガーマン記者がXにポストした、Appleからのイベント招待状とされるこちらの画像。よく見ると、イエローやグリーン、ブルーが使われたAppleロゴが確認できます。

ひょっとしたらこれ、来月発表される説が出ているお手頃価格のMacBookのことを表しているのかもしれません。なぜなら、本体カラーの有力候補としてシルバーやダークグレイに加えて、ライトイエローやライトグリーン、ブルーが検討されている話がでているから。プレスリリースで突如発表！という製品にはならなそうなので、今回のイベントで初めてお披露目される可能性も考えられそうですね。

また、発表間近とウワサされるiPhone 17eや無印iPad、iPad Airの最新モデルのハンズオンが実施される可能性も否めません。約2週間後に開催されるAppleイベントでは一体何が行なわれるのか、続報を待つとしましょう!

