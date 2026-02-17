女性の健康推進とその課題について考える取り組み「ウィメンズ・ヘルス・アクション」とヨガジャーナルオンラインとRolling Stone Japanがコラボしてお届けする、女性の心とからだのヘルスケアについて考えるイベント『わたしたちのヘルシー 〜心とからだの話をはじめよう with MUSIC』が、2026年2月27日（金）に無料招待イベントとして開催される。本イベントは、3月8日の国際女性デーならびに女性の健康週間に向けた”キックオフ