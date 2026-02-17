ミラノ・コルティナ冬季五輪、フィギュアスケートのペア・フリーが2月16日（日本時間17日早朝）におこなわれ、三浦璃来、木原龍一組が世界歴代最高点をマーク。前日のショートプログラム5位からの大逆転で、同種目では日本初となる金メダルを獲得した。快挙を達成した「りくりゅう」の二人とともに注目を集めているのが、解説を担当した高橋成美だ。演技が始まると高橋は「なんてキレイなんでしょう！完璧です！」「ヨシッ！