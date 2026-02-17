2月15日、元「TOKIO」の城島茂が『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）に継続して出演することが発表された。TOKIOをめぐる混乱で城島の動向が注目されるなか、“年下妻”が動きを見せている。城島は2019年に25歳年下のモデル・菊池梨沙と結婚し、2020年に長男が誕生。菊池はInstagramでプライベートを発信しているが、2月13日、久しぶりの更新をした。「菊池さんは《先日、息子の誕生日会をしました》とつづり、友人と3人で