カウンターテナー（女性のアルト音域を歌う男性）として道を切り拓き、国際的に高い評価を受ける藤木大地さん。その背景には「自分にしかできない仕事」を探し続け、チャンスをつかむために努力を重ねた日々がありました。なかなか芽が出なかった20代の葛藤、海外での仕事で大切にしていること、負の感情との向き合い方や40代を迎えた境地を伺いました。 前編： 自分にしかできないことを探し続けた。オペラ歌手カウ