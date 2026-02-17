「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、和心が「買い予想数上昇」で５位となっている。 １７日の東京市場で、和心は６日続伸し昨年来高値を更新。１３日に公表した２６年１２月期通期の連結業績予想や、株主優待制度の導入が引き続き好感されているようだ。 今期の売上高予想は売上高が前期比２９．３％増の３６億円、営業利益予想は同３２．２％増の７億５０００万円