4点差を追う9回、1死満塁から走者一掃の二塁打を放った日本ハムは15日、楽天との練習試合（金武）を9-9で引き分けた。4点を追う9回、矢澤宏太投手が放った“驚愕打球”にファンは口あんぐり。「今季の矢澤は一味違う」「覚醒しそう」と反応が寄せられている。一振りで試合を変えた。5-9で迎えた9回、1死満塁で矢澤に打席が回った。カウント0-1からの2球目、日當直喜投手のフォークを一閃。ストライクゾーン低めに投じられたボ