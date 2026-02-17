2026年2月17日放送のNHK『あさイチ』は「やめ時&やめ方」の特集。白髪染め、コンタクト、調理器具…「当たり前に続けてきた習慣をやめてみた」という人に、やめ時・コツを聞きます。そこで、家事研究家が「やめた家事・モノ」を解説した『婦人公論』2021年5月11日号の記事を再配信します。*****家事の負担は減らしたいけれど、何から減らせばいいのかわからない──。そんなあなたの疑問に、長く家事研究に携わってきた佐光紀