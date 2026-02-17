NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ç¡Ö¤ä¤á»þ&¤ä¤áÊý¡×ÆÃ½¸¡£¸ü¼ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢Ëè¿©¸å¤Î»®Àö¤¤¡Ä¡Ò¼êÈ´¤¤ÎÃ£¿Í¡Ó¤¬¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿²È»ö¥ê¥¹¥È
2026Ç¯2·î17ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ï¡Ö¤ä¤á»þ&¤ä¤áÊý¡×¤ÎÆÃ½¸¡£ÇòÈ±À÷¤á¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¡Ä¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿½¬´·¤ò¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢¤ä¤á»þ¡¦¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢²È»ö¸¦µæ²È¤¬¡Ö¤ä¤á¤¿²È»ö¡¦¥â¥Î¡×¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2021Ç¯5·î11Æü¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****²È»ö¤ÎÉéÃ´¤Ï¸º¤é¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¤é¸º¤é¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢Ä¹¤¯²È»ö¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿º´¸÷µª»Ò¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ïº´¸÷¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ä¤á¤¿²È»ö¡¦¥â¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤Ç¤¹¡Ê¹½À®¡áÂ¼À¥ÁÇ»Ò¡¡»£±Æ¡áËÜ¼Ò¼Ì¿¿Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡áÀ±Ìî¥¤¥¯¥ß¡Ë
Á°ÊÔ¡ü¡Ò¼êÈ´¤¤ÎÃ£¿Í¡Ó¤¬¤¹¤¹¤á¤ë²È»ö¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡ª
¤ä¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿²È»ö¥ê¥¹¥È
ËèÆü¤¹¤ë¤Î¤¬ÅöÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çº¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î¼ÂÎã¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡ª
¡Ú£±¡ÛÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë
ÁÝ½üµ¡¤Ï¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÄ¤Î´Ö¤ä¾ö¤Ç¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«µÛ¤¤¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤Ã¤¿¤é¤Û¤¦¤¤ÇÁÝ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤¦¤¤Ë¤·¤¿¤é¡¢²»¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥µ¥Ã¤È¤«¤±¤é¤ì¤ÆÊØÍø¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÏÇ¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¡£´¨¤¤Åß¤ÏÌý±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯ÁÝ½ü¤Î¸úÎ¨¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ìý±ø¤ì¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¤½Õ¤ä²Æ¤Ë¡¢Áë¤ÎÁÝ½ü¤Ï²ÖÊ´¤Î»þ´ü¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é¡£¾ì½ê¤ä±ø¤ì¤Î¼ïÎà¤ËÅ¬¤·¤¿µ¨Àá¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¡£
¡Ú£²¡Û1Æü3¿©¤Î¼êºî¤êÎÁÍý
»ä¤Îº£¤Î¿©À¸³è¤Ï¡¢¤Û¤Ü£±Æü£²¿©¡£Ä«¤Ï¹ÈÃã¤Î¤ß¡¢Ãë¤ÏÁ°Æü¤ÎÈÕ¤Î»Ä¤ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡£
Ä«¡¢Ãë¡¢ÈÕ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö¤Î¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æ¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÏ«Æ¯¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿©À¸³è¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤¯¤¿¤Ó¤ì¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¿©»ö¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁÚºÚ¤äÂðÇÛÊÛÅö¡¢¥ß¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤è¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú£³¡ÛËè¿©¸å¤Î»®Àö¤¤
¿©´ïÀö¤¤¤òËè¿©¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÌó£·³ä¤È¤«¡£¥º¥Ü¥é¤Ê»ä¤Ï´ðËÜ¡¢£±Æü£±²ó¡£¤Ä¤±ÃÖ¤¤òÍøÍÑ¤·¡¢¤Þ¤È¤áÀö¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©¸å¤Ë¿©´ï¤äÄ´ÍýÆ»¶ñ¤Ë¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤ò¥Ø¥é¤ÇÍî¤È¤·¡¢ÀöºÞ¤òÅò¤ÇÍÏ¤«¤·¤¿Àö¤¤²³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÍ¼¿©¸å¤ÎÀö¤¤¤â¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÕ¤Ä¤±ÃÖ¤¤Ç¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢ÍâÄ«¤Þ¤È¤á¤ÆÀö¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤¬Ë»¤·¤¤¿Í¤ÏÍ¼¿©¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¥é¥¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡ÛÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à
ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à¤Î¤â¼ê´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¿¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤¹¤ë¤ÈÉþÁª¤Ó¤Î¤È¤¤ËÌÌÅÝ¡£¹¤²¤Ê¤¤¤ÈÊÁ¤ä·Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÌÜÅª¤ÎÉþ¤È°ã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¿¤ó¤Ç°ú½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉþ¤Ï¥Ï¥ó¥¬¡¼¼ýÇ¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éþ¤Î·Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¼ù»éÀ½¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ò°¦ÍÑ¡£ÀöÂõÊª¤ò¤½¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ´³¤·¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¡£¥Ï¥ó¥¬¡¼¤òÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±
²È»ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¶ì¼ê¤Ç·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à»ÅÁÈ¤ß¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢Éþ¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï¼è°·É½¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬É¬Í×¤ÊÁÇºà¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¡£ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤È¤¤Ë¥·¥ï¤¬´ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÛ¤ò¥Ô¥·¥Ã¤È¿¤Ð¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥¢¥¤¥í¥ó¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â£Ï£Ë¡£ÌÌÅÝ¤Ê¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤«¤é¤â²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥í¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¾øµ¤¤Ç¥·¥ï¤ò¿¤Ð¤¹¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¸ü¼ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¸ü¼ê¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢ÀöÂõ¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹Í×°ø¤Ë¡£»å¤¯¤º¤¬½Ð¤ë¤·¡¢´¥¤«¤¹¤Î¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¿¡¤¯¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡
»ä¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÎ¹¹Ô¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËãÉÛ¤ò¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ëÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çö¼ê¤Ç·Ú¤¯¡¢µÛ¿åÀ¡¦Â®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼¼Æâ´³¤·¤Ç¤â¤¹¤°´¥¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÊÑ¤¨¤ÆÀöÂõÊª¤ÎÎÌ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ýÇ¼¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÉ÷Ï¤¡¦¥È¥¤¥ì¡¦¸¼´Ø
¤Î¥Þ¥Ã¥ÈÎà
¿åÊ¬¤ä±ø¤ì¤òµÛ¼ý¤·¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È½¤¤¤ä¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÑÈË¤ËÁÝ½ü¤äÀöÂõ¤¬É¬Í×¡£¤·¤«¤â¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤È°ì½ï¤ËÀö¤¦¤Î¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£´¥¤«¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¥Þ¥Ã¥ÈÎà¤ÎÂ¸ºß¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÉéÃ´¤Ç¤·¤¿¡£
¸¼´Ø¥Þ¥Ã¥È¡¢¥È¥¤¥ì¥Þ¥Ã¥È¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òÅ±µî¡£ÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥È¤Ç¾²¤ò¤µ¤Ã¤È¿¡¤¯½¬´·¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥È¥¤¥ì¤¬½¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¹¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀöÂõÉÔÍ×¤ÇÂ®´¥À¤Î¤¢¤ë·¾ÁôÅÚ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£