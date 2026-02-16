Appleは、フィットネス・ウェルネスサービス「Apple Fitness+」のオーディオコンテンツ「ウォーキングの時間」に俳優の山下智久が登場する新エピソードの配信開始した。 「ウォーキングの時間」は、出演者の人生訓やエピソードを聴きながらウォーキングする、オーディオ体験コンテンツ。新たに公開されたエピソードでは、山下智久のキャリアの成功を支えた家族へ