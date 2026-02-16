【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszが3月25日に発売するBlu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』のジャケット写真が公開された。 ■通常盤にはファンとコールをする印象的カットを採用 本作は2025年12月から2026年2月にかけて行われた新体制初のドームツアーの模様を収録した作品。 初回限定盤BOXのジャケット写真には、アンコールで登場した気球型バ