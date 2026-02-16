timelesz、新体制初ドームツアー映像作品『We′re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』のジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszが3月25日に発売するBlu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』のジャケット写真が公開された。

■通常盤にはファンとコールをする印象的カットを採用

本作は2025年12月から2026年2月にかけて行われた新体制初のドームツアーの模様を収録した作品。

初回限定盤BOXのジャケット写真には、アンコールで登場した気球型バルーンからパフォーマンスを届けるメンバーと会場全体が一体となったドーム公演ならではのショットを採用。

また通常盤には、公演の最後にメンバー全員が手を繋ぎ、会場に集まったファンとコールをする印象的な場面をピックアップ。新体制初のツアーを全員で支え合って駆け抜けた喜びと育まれた絆を“We’re timelesz”のかけ声とともにファンと分かち合う、印象的な瞬間を捉えたシーンだ。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

Blu-ray＆DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』

2026.04.29 ON SALE

ALBUM『MOMENTUM』

