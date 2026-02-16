【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『鬼の花嫁』の初となるイベントが2月16日に行われ、映画さながらのクラシカルな結婚式場・代官山鳳鳴館にダブルW主演を務める永瀬廉（King & Prince）と吉川愛が劇中衣装で登場。プロデューサーの西麻美、池田千尋監督とともに製作報告会を行った。 ■役作りについて語る あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主で崇高なカリスマ性を持つ鬼龍院玲夜役の永瀬廉、