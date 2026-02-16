所得税の確定申告の受け付けが2月16日から全国一斉にスタートし、山形県山形市の会場では申告書を作成しようと初日から多くの人が詰めかけました。中川アナウンサー「山形の申告書作成会場です。 朝から多くの方が訪れています。不明点などをスタッフに質問する姿も多く見られます」所得税の確定申告は個人事業者や年収2000万円以上の会社員、給与以外に20万円以上の所得があった人などが対象になるもので、県内では昨