スピードスケート男子1000mで接触に泣いたベンネマルス(C)Getty Images各競技で連日、熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪は、後半戦に突入した。ただ、これまでに無情なアクシデントに見舞われた選手も少なくない。【写真＆動画】ベンネマルスの頭を抱える様子、中国選手との接触シーンを見る現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000m。2025年世界選手権覇者のユップ・ベ