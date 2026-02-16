「もう今はわだかまりない」スピードスケートで中国選手に妨害された蘭23歳　最終種目1500mへ「前を向かないと」【冬季五輪】

スピードスケート男子1000mで接触に泣いたベンネマルス(C)Getty Images

各競技で連日、熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪は、後半戦に突入した。ただ、これまでに無情なアクシデントに見舞われた選手も少なくない。

現地時間2月11日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート男子1000m。2025年世界選手権覇者のユップ・ベンネマルス（オランダ）は、同走の廉子文（中国）と接触。ラスト1週のバックストレートでのクロッシングゾーンで進路を妨害される一幕があった。

それまで驚異的なペースで滑っていた23歳。レース後には鬼の形相で廉に詰め寄り、会場は騒然とした雰囲気になった。認められた再レースでは、疲労もあってか精彩を欠き、最終的に全体5位でメダルすら逃した。

その後のインタビュー、自身のSNSでは「涙すら出ない」「謝罪？何の解決にもならない！」「あり得ないことが現実に」などと恨み節が止まらなかったベンネマルス。家族、同胞選手、母国メディアだけでなく、世界中からの同情を誘った。

そんな23歳は14日の500mでは、34秒89の21位に終わった。しかし、レースでは観客席から大声援が送られていた。競技後、母国のオンラインメディア『Sportnieuws.nl』の取材に応じたベンネマルスは「想像以上に心に響いた」と心境を口にした。