Polisは数万人規模の意見を集約し、対立を超えた共通の基盤を見出すためのオープンソースプラットフォームです。2012年の誕生以来、1千万人以上の参加者による膨大な議論を通じてその有効性が証明されており、現在は台湾やイギリス、フィンランドにおいて、国家レベルの意思決定を支える民主的インフラとして定着しています