指原莉乃の“行動力”が話題になっている。指原は2月12日までに更新したInstagramで《人生初のモロッコ！》とつづり、東京・表参道にあるモロッコ雑貨などを取り扱う「Fatima Morocco」に絨毯を買いに行った際に《「もう行った方が早くない？」となり（そうかな？）実際にモロッコに行って絨毯を買ってきたよ〜（絨毯はまた見せますね）本当に美しい街だった！お友達と複数人で行ったのでより楽しく感じた》などと続け