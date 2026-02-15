ユニクロは2024年に初めて売上高3兆円を突破。その成長を支えるのが「究極の個店経営」だ。成熟市場の日本では、店舗数を増やす戦略は限界を迎えている。ユニクロは店舗数をあえて減らし、各店舗の売上を伸ばす方向へ舵を切った。同社の元執行役員である筆者が、地域密着型の店舗運営によって「Life Wear」を実現させる仕組みを解説する。※本稿は、株式会社UNLOCK POTENTIAL／リード・ザ・ジブン合同会社CEOの宇佐美潤祐『ユニク