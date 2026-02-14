アーセナルはプレミアリーグ第26節でブレントフォードと対戦し、1-1のドローに終わった。この結果、2位マンチェスター・シティとの勝ち点差は「4」まで縮まっている。アーセナルは前半を無得点で終えたが、前半で無得点だったのはここ8試合で4度目となる。うち3試合をドローで終えており、『Evening Standard』は「試合の前半を慎重に戦いすぎている」と指摘した。2位との勝ち点を引き離せない要因は前半のおとなしさにあるとも見