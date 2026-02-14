２月14日に開催されたJ１百年構想リーグの第２節で、横浜F・マリノスは鹿島アントラーズと敵地で対戦。76分にレオ・セアラに決勝点を浴び、０−１で敗れた。大苦戦を強いられ、なんとかJ１に残留した昨季からの巻き返しを目指す名門は、これで開幕２連敗。また、昨季の最終節で鹿島に白星を献上し、目の前で優勝を見届けていたなか、リベンジが懸かっていたが、それも叶わなかった。昨季のJ１得点王L・セアラの高さに屈した