なんとかJ１残留→開幕２連敗…名門マリノス復権への道のり「もっと大胆にアグレッシブに、ゴールに向かえる回数を多くしていかないと」
２月14日に開催されたJ１百年構想リーグの第２節で、横浜F・マリノスは鹿島アントラーズと敵地で対戦。76分にレオ・セアラに決勝点を浴び、０−１で敗れた。
大苦戦を強いられ、なんとかJ１に残留した昨季からの巻き返しを目指す名門は、これで開幕２連敗。また、昨季の最終節で鹿島に白星を献上し、目の前で優勝を見届けていたなか、リベンジが懸かっていたが、それも叶わなかった。
昨季のJ１得点王L・セアラの高さに屈した失点シーンと、83分から谷村海那と代わって入ったディーン・デイビッドの連続決定機逸が特に痛かった。
昨季の途中から指揮を執る大島秀夫監督は試合後、「０対０では折り返したけど、少し押し込まれるというか、圧を感じて、疲労のところは結構前半で出たかな。ただ、後半も盛り返せるチャンスを多く作れると思っていた。最後の質のところで相手に上回られた」と総括した。
そして今後に向けて「もっと大胆にアグレッシブにゴールに向かえる回数を多くしていかないといけない」「シンプルにゴールを守る、点を取るところを突き詰めていくしかない」と覚悟を示した。
次節は２月21日にホームで行なわれる浦和レッズ戦。三度目の正直で百年構想リーグ初白星を掴めるか。このままズルズル行きたくない。
【動画】昨季MVPの守護神に阻まれた…マリノスが終盤に迎えた大決定機
