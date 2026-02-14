【J1百年構想リーグ EAST第2節】(メルスタ)鹿島 1-0(前半0-0)横浜FM<得点者>[鹿]レオ・セアラ(76分)<警告>[鹿]知念慶(62分)[横]ジェイソン・キニョーネス(19分)主審:池内明彦└得点王レオ弾にMVP早川ビッグセーブ!王者鹿島がホーム開幕白星!横浜FMは2連敗