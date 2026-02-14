ロッテは14日、宮崎県都城市の都城コアラのマーチスタジアムでバレンタインデー企画として、株式会社ロッテの人気商品『コアラのマーチ』を来場者先着200名にプレゼントしたことを発表した。春季キャンプ地に駆け付けたファンへの感謝を込めたファンサービスとして、千葉ロッテマリーンズ、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画したもの。当日は、ドラフト3位ルーキーの奥村頼人投手をはじめ、地元都城