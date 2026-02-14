数年前のキャンプブームから火がつき、今や私たちの日常に欠かせない存在となった「WORKEMAN（ワークマン）」。過酷な現場で培われた機能性を、驚きの低価格で提供し続ける同社の進化は留まることを知りません。 快進撃を続けるワークマンが2月9日（月）に東京国際フォーラムで開催した「WORKMAN 2026春夏 新製品発表会」。会場に足を運び、改めて感じたのは「技術の蓄積が生み出す圧倒的な納得感」でした。機能性の進化、生産