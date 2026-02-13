技術革新が進む量子コンピューティング技術を、携帯電話の基地局ネットワーク構築に応用する動きが始まっている。NTTドコモは、量子アニーリング技術を活用した量子コンピューティング基盤を使って新たなネットワーク最適化手法を世界で初めて開発し、商用ネットワークに導入した。 具体的には、携帯電話の通信に必要な「携帯電話の位置を把握するための信号」を効率化し、信号の量を