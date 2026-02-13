私はフミカ（30代）。在宅ワークをしています。子どもを学校へ見送ったあと、9時に始業します。オンラインで自分の姿を映しながら仕事をしています。上の子（ケイ）が小学1年生になり、学童に入りました。学校内の一室にあるので、授業が終わったらそこまでお友だちと行きます。私は17時に仕事が終わるので、17時10分にはお迎えに行っています。そんな生活を2年生になってからも続けると思っていたのですが、いきなり学童の職員さ